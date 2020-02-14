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Ordu'da işçi servis midibüsü devrildi: 12 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

DHA14 Şubat 2020 Cuma09:36 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:36

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye-Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 52 AAP 338 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Devrilen midibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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