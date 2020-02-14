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Güncel

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

AA14 Şubat 2020 Cuma09:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:59

Kenan Taşdemir (40) yönetimindeki 52 AAP 388 servis midibüsü, Yunus Emre Mahallesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçtaki Seyhan Soydemir, Cihan Ladikli, Fatih Zor, Olgun Aynacı, Fatma Erken, Fatma Öztürk, Elif Türk, Elanur Okumuş, Elif Aksu, Adem Aksu ve Cevat Okuyan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Midibüsün, Fatsa ilçesinde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıdığı belirtildi.

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