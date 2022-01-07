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Ordu'da karasal yayın için kurulan alanda yangın paniği

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ulusal televizyon kanalları ile radyoların karasal yayın için kurduğu vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, bazı ulusal televizyon kanalları ile bir radyonun yayınları kesildi.

DHA7 Ocak 2022 Cuma 09:20 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:20
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Altınordu ilçesi Akçetepe Mahallesi'nde ulusal televizyon kanalları ile radyolara ait karasal yayınların yapılması için yerleştirilen vericilerin bulunduğu alanda gece saatlerinde yangın çıktı. İki televizyon kanalıyla bir radyo kanalının vericilerinin donanımlarının yer aldığı kulübede kısa devre nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bazı ulusal televizyon kanalları ile bir radyonun karasal yayınları kesildi, mahallede de kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları kesintiye müdahale etti.

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