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Ordu'da kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Ordu'da telefonda kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak M.K. adlı yaşlı kadını 70 gram ağırlığında 22 ayar 7 adet altın bileziğini alarak dolandıran 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

IHA13.02.2020  15:00 - Güncelleme: 13.02.2020  15:00

Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, Öceli Mahallesi’nde ikamet eden mağdur M.K. isimli yaşlı kadın, 10 Şubat tarihinde telefon ile aranarak, “Jandarmadan arıyoruz. Üzerinize çok sayıda telefon hattı açılmış ve bu numaralar suça karışmış. Savcılık tarafından evinizde arama yapacağız” denilerek korkutuldu. Eve gelen şüpheli şahıslar tarafından ‘parmak izi incelemesi yapacakları’ bahanesiyle 70 gram ağırlığında 22 ayar 7 adet altın bileziği alınarak dolandırıldı.

BİLEZİKLERİ SATMIŞLAR

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, İstihbarat Unsurları ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın aydınlatılmasına ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 3 şüpheli şahıs 12 Şubat günü yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüphelilerin 7 adet bileziği Ordu ve Samsun illerinde çeşitli kuyumculara sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 11 bin 800 TL cumhuriyet savcısının talimatıyla mağdure M.K.’ye teslim edildi.

Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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