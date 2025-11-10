İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2428
  • EURO
    48,8469
  • ALTIN
    5580.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da kuyumcudan altın çalan hırsız yakalandı
Güncel

Ordu'da kuyumcudan altın çalan hırsız yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Ordu'da kuyumcudan altın çalan hırsız yakalandı
ABONE OL

Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen bir şüpheli, altın satın almak istediğini söyledi.

Şüpheli, bu sırada tezgahın üzerinde duran kesedeki yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede altınları çalan şüphelinin A.Ş. olduğunu belirledi.

Şüpheli A.Ş. çaldığı altınlarla Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.