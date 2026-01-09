İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Ordu'da su reformu

Başkent Ankara'nın yaşadığı susuzluk krizi gündemini korurken Ordu Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda il genelinde 68 gölet ve 2 baraj inşa ederek büyük bir çalışmaya imza attı.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 13:10 - Güncelleme:
Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla 2019 yılında göreve geldiğinde kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bugüne kadar 19 ilçede 68 adet gölet ve 2 barajı tamamlayarak halkın hizmetine sundu.

Gölet ve barajların ilçelerin ve yerleşim ünitelerinin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten Başkan Güler, "Başlattığımız bu gölet ve baraj çalışmaları ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısını en aza indirecek. Bunun yanında ilçelerimizdeki yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Ayrıca bu göletler, içme suyunun yanında turizme de büyük katkı sunacak" dedi.

Başkan Güler, mevcut durumda 68 olan gölet sayısının ilçelerde yapılacak yeni çalışmalarla 100'e çıkarılacağını, baraj sayısını da arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

