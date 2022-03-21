Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı

AA 21 Mart 2022 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:37

Saray Mahallesi'nde dün taksici Doğukan Acartürk'ü silahla vurduktan sonra kaçan N.Ç, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.Ç, Perşembe Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi süren Doğukan Acartürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Saray Mahallesi'nde ikamet eden N.Ç, dün taksi durağını arayarak Ayancık mevkisine araç istemiş, verilen adrese giden taksici Doğukan Acartürk'ü henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada silahla yaralamıştı.

