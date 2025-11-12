Olay, 5 Kasım tarihinde, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı.

6 Kasım'da sabah saatlerinde yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin yardımıyla devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca, iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile yapılan çalışmaların ardından alandaki çalışmalara, saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verildi.

YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aradan geçen 6 günün ardından bugün, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince ve diğer ekiplerinin desteğiyle bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleri tarafından arama çalışmaları tekrar başladı.

7 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONRASI CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saatlerinde başlayan çalışmaların ardından 75 yaşındaki Ahmet Şahin'in cenazesine, saat 17.30 sıralarında ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına almıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.