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  • Ordu'da TMO fındık alımlarına başladı, çiftçi il fındığını 90 liradan sattı
Güncel

Ordu'da TMO fındık alımlarına başladı, çiftçi il fındığını 90 liradan sattı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. 55 randıman gelen ilk fındık 90 liradan alınırken, üreticiler fiyattan memnun olduklarını belirtti.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Ordu'da TMO fındık alımlarına başladı, çiftçi il fındığını 90 liradan sattı
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TMO tarafından Ordu'da yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Gülyalı ilçesinde depo kiraladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı, ardından yapılan incelemede, nem oranı kurtaran ve şartlara uygun olarak getirilen fındıklar depolara konuldu.

TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 84, levant kaliteyi 82,5 ve sivri kaliteyi 80 liradan alırken ilginin yoğun olduğu görüldü. TMO'nun Ordu'daki deposunda 55 randıman gelen ilk fındık ise 90 liradan alındı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN FİYATTAN MEMNUN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Ordu Valisi Muammer Erol, TMO'nun Ordu'da 3 noktada alım yaptığını söyledi. Alımlardaki fiyatlardan vatandaşların memnun olduğunu ifade eden Vali Erol, "İnşallah bizde arkadaşlarımızın bir yıllık elinin emeği, gözünün nuru meşakkat ile ürettikleri ürünleri fındıkların paralarını inşallah hayırlı işlere harcasınlar, bereketli olsun" dedi.

"Serbest piyasanın ilerleyen günlerde TMO'nun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının bugün itibarıyla hayata geçtiğini söyledi. Soydan, Serbest piyasanın şuanda TMO'nun altında seyrettiğini ancak ilerleyen günlerde fiyatların artacağını belirterek, "Serbest piyasanın TMO'nun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz bu sene fındığına çok iyi baktılar. Verimi arttırmak için de ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"55 RANDIMAN GELEN FINDIĞIM 90 LİRADAN SATILDI"

TMO'ya ilk fındığını teslim eden Zeki Sezer isimli üretici, "Her yıl fındığımı TMO'ya teslim ediyorum. Bu yıl 55 randıman geldi ve fiyatı 90 liraya tekabül ediyor. Buna sebep olanlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum, memnunuz" diye konuştu.

Ali Eyigün isimli üretici de 1,5 ton fındığını TMO'ya getirdiğini, fiyatlardan ve süreçten memnun olduğunu söyledi.

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