İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6072
  • EURO
    36,6005
  • ALTIN
    2941.72
  • BIST100
    9625.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu'da yaylada mahsur kalan besiciler ekipler tarafından kurtarıldı
Güncel

Ordu'da yaylada mahsur kalan besiciler ekipler tarafından kurtarıldı

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı 1300 rakımlı Korgan Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından büyükbaş hayvanlarıyla mahsur kalan besiciler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
Ordu'da yaylada mahsur kalan besiciler ekipler tarafından kurtarıldı
ABONE OL

Ordu'nun özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylasında besicilik yapan vatandaşların ihbarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile yaylada mahsur kalan vatandaşlar ve ile hayvanlarını kurtararak ilçe merkezine getirdi.

"YOĞUN KAR YAĞIŞINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten vatandaşlar, "Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalandık. Durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdik. Bizlere yoğun çalışma sonucunda ulaştılar. Şimdi hayvanlarımız ile birlikte ilçe merkezine iniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.