Ordu'daki işçi alımı kurasına ilişkin iddialara bakanlıktan net açıklama: Şeffaf ve mevzuata uygun

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Kasım'da yapılan sürekli işçi alımı kurası sonrası Ordu'da kura sonucu yerleşen adaylar üzerinden sosyal medyada kasıtlı biçimde dolaşıma sokulan asılsız iddialar hakkında açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Bakanlığın işçi alım süreçlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine tam uyumlu şekilde şeffaflık, denetlenebilirlik ve eşitlik esaslarına göre yürütüldüğü bildirilen açıklamada, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği, sürekli işçi alımı başvurularının İŞKUR tarafından il ve meslek bazında alındığı, vatandaşların ikamet ettikleri ildeki sağlık tesislerini tercih ederek başvuru yaptığı ifade edildi.

Aynı ilde yaşayan ve aynı soyadını taşıyan kişilerin aynı ilana başvurmasının tamamen doğal ve sık karşılaşılan bir durum olduğu, resmi kayıtların da bunu açıkça ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu ilinde TÜİK'in 2024 yılı soyadı istatistiklerine göre 'Güney' soyadı, 3 bin 483 kişi ile 17. sırada yer almaktadır. Sürekli işçi alımı kapsamında 500 kişilik asil kontenjan için İŞKUR'a başvuruda bulunanların 227'sinin 'Güney' soyadı taşıdığı tespit edilmiştir. Noter kurası neticesinde bunlardan 5'i güvenlik görevlisi, 1'i temizlik görevlisi olmak üzere toplam 6 kişi asil olarak yerleşmiştir. Bir il için yapılan kuraya, aynı ad, aynı soyadı taşıyan veya aynı aile mensubu adayların başvuruda bulunabileceği ve bunun önünde yasal olarak herhangi bir engel olmadığı, noter huzurunda yapılan kura sonucunda aynı soyada sahip veya akrabalık bağı olanların da rastlantısal olarak yerleşebileceği açıktır. Bu bilgiler, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, sosyal medya üzerinden yürütülen söz konusu iddialar asılsızdır, kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır."

Sağlık Bakanlığının, tüm personel alımı süreçlerinin şeffaflık, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir dayanağı olmadan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve bu suretle vatandaşımızın kamu kurumlarına olan güven ve itibar duygusunu zedeleyici bu ve benzeri paylaşımlarda bulunanlara ilişkin adli süreç gecikmeksizin başlatılarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."