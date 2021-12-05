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Güncel

Ordu'dan çaldıkları araçla İstanbul'da yakalandılar

Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla kaçan ve İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, kente geri getirildi.

AA5 Aralık 2021 Pazar 02:08 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 02:08
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Alınan bilgiye göre, 28 Kasım'da Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine giren, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun, İstanbul'da saklandıkları adreste gözaltına alınmasının ardından buradaki işlemleri tamamlandı.

Ordu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alınan S.Ö, A.Y. ve E.K, karayolu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, Çocuk Şube'de işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

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