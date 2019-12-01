Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
- AA
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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