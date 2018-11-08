Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı 3 milyonu aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 2015 yılı Mayıs ayından yılsonuna kadar olan sürede 222 bin 936 yolcuya hizmet verdi.

2016 yılında havalimanından yararlanan yolcu sayısı 796 bin 188 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılında 1 milyon 187 bin 786’ya yükseldi. 2018 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 912 bin 190 yolcu yararlandığı havalimanından açıldığı günden bu yana yararlanan yolcu sayısı 3 milyon 119 bin 100 olarak gerçekleşti. Bu yıl durgun geçiyor Bu arada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ekim ayı tahmini rakamlarına göre, Ordu-Giresun Havalimanı 2018 yılında hem iç hem de dış hatlarda uçuş ve yolcu sayısında durgunluk yaşadı. Buna göre Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık sürede iç hatlarda 6 bin 406, dış hatlarda 149 olmak üzere toplam 6 bin 555 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi. Bu uçuşlardan iç hatlarda 891 bin 923, dış hatlarda 20 bin 267 olmak üzere toplam 912 bin 190 yolcu yararlandı. Bu uçuşlarda toplam 7 bin 353 ton yük taşındı. 2017 yılı Ocak-Ekim aylarında iç hatlarda 6 bin 860 dış hatlarda 655 olmak üzere 7 bin 515 uçuş gerçekleşmiş, iç hatlarda 921 bin 390 dış hatlarda 83 bin 619 olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 9 yolcu taşınmıştı. Aynı uçuşlarda 8 bin 844 ton yük taşınmıştı. Buna göre Ordu-Giresun Havalimanı bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 5, dış hatlarda yüzde 73 düşüş yaşandı. Ortalama düşüş miktarı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre, Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 2015 yılı Mayıs ayından bugüne kadar olan sürede 3 milyon 119 bin 100 yolcuya hizmet verdi.