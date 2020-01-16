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Kalp nakli bekleyen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da nakil için uygun kalp bulunmasını beklerken tedavi gördüğü hastanede ölen 16 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi Antalya'da defnedildi.

AA16.01.2020  15:35 - Güncelleme: 16.01.2020  15:35

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Cemal Azboy'un cenazesi uçak ile memleketi Antalya'ya getirildi. Uncalı Mezarlığı'nda kılınan namazının ardından Azboy'un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan anne Hatice Demir ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Oğlunu kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirten Demir, "Organ bağışı olsaydı oğlum kurtulacaktı. Oğlum için çok uğraşıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Herkes çok çaba gösterdi ama oğlumu hayatta tutamadık." dedi.

Ankara'da aort damarının daralması sonucu kalp kapağı ameliyatı yapılan Azboy'un ameliyattan sonra kalbi durmuş ve makineye bağlı olarak yaşatılmıştı.

Azboy, uygun donör bulununca ameliyata alınmış ancak verici kalpte enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleştirilememişti. Azboy, bir süredir nakil için uygun kalp bulunması için bekliyordu.

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