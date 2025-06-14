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Organ bağışı üç hastaya umut olacak

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya nakledilecek.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
Organ bağışı üç hastaya umut olacak
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Evinde fenalaşarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hastanın, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin organları bağışlaması sonucu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından süreç başlatıldı.

Karaciğer ve iki böbrek, İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce yaklaşık 4 saat süren operasyonla alındı. Operasyon, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ile Acıbadem Ataşehir Hastanesinden Doç. Dr. Emre Günay ve ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Sevmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin, dünyanın önemli organ nakli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Sevmiş, "Ancak ne yazık ki halen organ nakillerinin büyük kısmı canlı donörlerden yapılıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha fazla duyarlılığa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Günay da beyin ölümü sonrası bağışlanan organların hayat kurtardığını belirterek, "Organların toprak olmak yerine birer cana dönüşmesi çok kıymetli." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Cerit, bugün sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet dileyen Cerit, aileye de duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kentte organ bağışının artması için birtakım çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Cerit, "Organ bağışı konusunda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

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