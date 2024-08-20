İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8848
  • EURO
    37,7164
  • ALTIN
    2750.81
  • BIST100
    9991.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Organ bağışı yaptı 4 hastaya umut oldu

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 17:41 - Güncelleme:
Organ bağışı yaptı 4 hastaya umut oldu
ABONE OL

Beyin kanaması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onayıyla hastanın 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 4 hastaya gönderildi.

AİLESİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesiyle organlarının bağışlanması konusunda ailesiyle görüşüldüğünü söyledi.

Organ bağışına onay veren aileye teşekkür eden Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Aile, bu konuyu çok olumlu karşıladı. Bu sayede hastamızın şu an karaciğer ve böbreklerinin nakledilmesi imkanına kavuşuldu. Operasyon sonunda Gaziantep ve Adana illerine göndereceğiz organları. Burada uzun yıllardır bu organları bekleyen hastalara nakledilecek. O hastalar da şifalarına kavuşacak. İki böbreği, karaciğeri ve korneasını nakil için planladık. Şu an alıcıları da onları beklemekte." dedi.

"BİR KİŞİ ÖLDÜ AMA 3 KİŞİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

SANKO Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Yücel Yüksel de organ bağışının önemli ve hastanın ailesi için zor bir karar olduğunu ifade etti.

Yüksel, "İnsan, en sevdiği birini kaybedince organlarını almak çok zor bir iş. Bizim yaptığımız iş de zor ama bu acı haberi vermek ve organ bağışını kabul etmek bu işin görünmeyen en önemli kısımlarından biri. Karaciğerini ve 2 böbreğini aldık. Böbreğin biri Adana'da takılacak. Diğer iki karaciğer ve böbreği de Gaziantep'te takacağız. Bir kişi öldü ama 3 kişi de yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.