Organik çay fark ücreti ödemeleri için yeni karar

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, organik yaş çay üreticilerine bugüne kadar kilogram üzerinden verilen teşvik bedelinin 2024 itibarıyla, üretim süreçlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması amacıyla alan bazlı olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede 2024 yılı için organik yaş çay üreticilerimize dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacak olup, tutarın yarısı ağustos ayında, kalan yarısı ise kasım ayında ödenecektir. Bundan sonraki süreçte hesaplama alan bazlı devam edecektir." ifadelerine yer verildi.