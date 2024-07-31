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Organik çay fark ücreti ödemeleri için yeni karar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2024 yılında organik yaş çay için dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
Organik çay fark ücreti ödemeleri için yeni karar
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ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, organik yaş çay üreticilerine bugüne kadar kilogram üzerinden verilen teşvik bedelinin 2024 itibarıyla, üretim süreçlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması amacıyla alan bazlı olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede 2024 yılı için organik yaş çay üreticilerimize dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacak olup, tutarın yarısı ağustos ayında, kalan yarısı ise kasım ayında ödenecektir. Bundan sonraki süreçte hesaplama alan bazlı devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

  • Çaykur
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