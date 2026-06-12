Organize beyaz et çetesine eş zamanlı darbe! 13 şirkete denetim kayyımı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda beyaz et sektöründe tüketici aleyhine eylemlerde bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı, 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile piyasa işleyişine yönelik iddialar dikkate alınarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte ele alınarak kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve bu şekilde serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun fiyatları etkileme suçu ve ilgili mevzuat kapsamında satıştan kaçınma suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli olarak yer alan şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı.

BAKAN GÜRLEK: HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYA YÖNELİK HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA YOK

Operasyonla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının, en hassas olunan konuların başında geldiğini vurguladı.

Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket ettiğine işaret eden Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır."

Bakan Gürlek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

BEYAZ ET SORUŞTURMASINDA KAYYIM ATANAN ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, Banvit CEO'su T.G., Banvit Muhasebe Müdürü E.K., Banvit Finans Yöneticisi L.A., Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A., Bakpiliç Şirket Ortağı B.B., Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı G.Y., Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı A.Y.K., Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanvekili M.E., Gedik Pazarlama Müdürü N.Ö., Orvital Yönetim Kurulu Başkanı B.T., Lezita Genel Müdür Yardımcısı M.H.'nin de içerisinde bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Öte yandan, Ankara'da AS Ofis Damızlık Yumurta A.Ş., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi bulunurken, İstanbul'da Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. ile Orvital Organik Gıda şüpheli firma olarak kayda geçti. Balıkesir'de Banvit ile Bupiliç, Bolu'da Akpiliç, Erpiliç, Uşak'ta Gedik tavukçuluk, Samsun'da Ay-Pi Tavukçuluk, İzmir'de Lezita Gıda'nın da aralarında bulunduğu 13 beyaz et firmasına denetim kayyımı atandı.

KIRMIZI ET SEKTÖRÜ DE MASADA

Adalet Bakanlığı tarafından organize bir şekilde ortak hareket ederek beyaz et fiyatlarını manipüle eden firmalara vurulan darbe vatandaşı memnun etti. Kırmızı ette de benzer bir operasyonun yapılması bekleniyor.