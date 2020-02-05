05.02.2020 15:26 - Güncelleme: 05.02.2020 15:26

İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları devam ediyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Star Tv yayın akışında yer alan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul’un en bilinen mekanlarında çekilen film, izleyicilere şehir turu da sunuyor. Çekimler Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul’un popüler ve tarihi semtlerinde gerçekleşti.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer alıyor.