İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9876
  • EURO
    6,5931
  • ALTIN
    299.109
  • BIST100
    122633
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir?
Güncel

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.İstanbul'un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları devam ediyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. İşte film hakkında tüm merak edilenler..

05.02.2020  15:26 - Güncelleme: 05.02.2020  15:26

İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları devam ediyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Star Tv yayın akışında yer alan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul’un en bilinen mekanlarında çekilen film, izleyicilere şehir turu da sunuyor. Çekimler Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul’un popüler ve tarihi semtlerinde gerçekleşti.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer alıyor. 

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.