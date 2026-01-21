Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit soruşturmasında üç kişi daha gözaltına alındı. Tutuklanan 3 şüphelinin ifadelerinde PKK bağlantılı site ve Hakan Çakır cinayetine dair bağlantılar ortaya çıktı.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. (15) tarafından 'yan baktın' tartışması nedeniyle kafede bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'yü tehdit eden 6 kişi önceki gün gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, mesajları kendilerinin atmadığını ileri sürdü.

Y.T., "Ömer F.A. kuzenim. Kendisi beni PKK V404 duyuru isimli siteye üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti. Benim WhatsApp'ıma bir link yolladı. Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim" dedi. A.E., "Bu paylaşımı yapan şahıslar, suçu benim üzerime atmak için bana ait e-postayı kopyalamış ve video içeriğine yapıştırmışlar" diye ifade verdi.

Mahkeme A.E, Y.T ile S.T.'yi tutukladı. Dün de aileye tehdit mesajı atan 3 kişi Adana'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğerinin polisteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

BAKAN GÖKTAŞ: ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı gerçekten çok zor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da süreci çok çok yakından takip edeceğiz" dedi.

GEREKEN YAPILACAK

Başkan Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonda görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aileyi ziyareti sırasında yapılan görüşmede Erdoğan taziyelerini iletti. Aileye sabır dileyen Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlattığı telefon görüşmesinde "Kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Bunun takipçisiyiz. İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Bize ne düşüyorsa yapacağız" dedi. Erdoğan'a teşekkür eden anne Gülhan Ünlü de, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.