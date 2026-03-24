İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3437
  • EURO
    51,435
  • ALTIN
    6281.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Organize örgüte eş zamanlı operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
Güncel

Organize örgüte eş zamanlı operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul'da jandarma ekiplerince Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA24 Mart 2026 Salı 12:13
Organize örgüte eş zamanlı operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, örgüt elebaşılığını B.E. ve F. E.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, suç örgütü üyesi şüphelilerin, İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladığını, "korkutma ve haraç almak maksadıyla çok sayıda işyerine silahlı saldırı" gerçekleştirdiğini ve "silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat" sağladığını belirledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda nakit para, dijital materyal, tabanca fişeği ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Söz konusu operasyonun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "2026'yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz" yönündeki açıklamaları kapsamında yürütülen çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütü üyelerine yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyonun düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 74'ünün tutuklandığı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

  • jandarma ekipleri
  • organize suç örgütü
  • Eminanç Kardeşler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.