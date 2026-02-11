İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6452
  • EURO
    51,7853
  • ALTIN
    7071.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Organize Sanayi Bölgesi'nde facia: Metan gazı 3 can aldı
Güncel

Organize Sanayi Bölgesi'nde facia: Metan gazı 3 can aldı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki biyogaz tesisinde fermantasyon çukuruna inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçiler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Organize Sanayi Bölgesi'nde facia: Metan gazı 3 can aldı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisteki zehirlenme ihbarının ardından AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin anında olaya müdahale ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını belirten Bakan, şöyle devam etti:

"Bugün saat 15.30 civarında Suluova Besi Organize Sanayi Bölgemizde, özel sektöre ait biyoenerji santralinde, temizlik amacıyla şirket çalışanının temizleme amacıyla oksijen tüpüyle sisteme girmesi, kendisinden haber alınamaması neticesinde 2 arkadaşımızın daha kurtarmak için tesise girmesiyle birlikte maalesef 3 vatandaşımız orada hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde gaz zehirlenmesine maruz kaldılar. Bütün ekiplerimiz AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin tamamı anında müdahale ettiler. 3 vatandaşımızı Suluova Devlet Hastanesine sevk ettiler. Kıymetli başhekimimiz ve ekibiyle birlikte yoğun çaba gösterdiler fakat maalesef 3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlatıldı. Cumhuriyet savcımız da olaya vakıf oldular. İnşallah gerekli adli ve idari soruşturma tamamlandıktan sonra sizlere de tekrar gerekli bilgiyi vereceğiz."

  • amasya
  • biyogaz zehirlenmesi
  • zehirlenme

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.