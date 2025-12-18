Organize sanayide husumet cinayetle sonuçlandı: Baba-oğula gereği yapıldı

İSTANBUL 13°C / 5°C
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisi S.Y. (36) ile ona yardım ettiği ileri sürülen oğlu A.Y'yi (17) saklandığı adreste, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddesi'nde dün, aralarında husumet bulunan S.Y. ve A.Y. ile Ethem T, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, yanında bulunan silahla Ethem T. ile oğlu ve yeğenini vurmuştu.

Baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.T. ve V.T. ise hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler S.Y. ve A.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.

