İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen "Hücre-14" operasyonları sonucu 11 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul ve Samsun'da elebaşılığını cezaevinde olan M.C.Ö.'nün yaptığı uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-14" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalanarak tutuklanırken şüphelilerin Sinop, İstanbul ve Samsun'da bulunan diğer örgüt üyelerinin, elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop'a naklettikleri, bu uyuşturucu maddeleri Gerze ilçesinde depolayarak, yine örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara ulaştırdıkları, uyuşturucu satışından elde edilen gelirin ise kiralık banka hesaplarıyla örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu; muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi.

Sinop merkezli 3 ilde elebaşılığını M.C.Ö'nün (Cezaevinde) yaptığı Uyuşturucu İmal ve Ticareti yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-14" operasyonlarında; 11 şüpheli yakalandı.❗️



⛔️ Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı TUTUKLANDI.... pic.twitter.com/NQca86Nk7C — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2025

BİR OPERASYON HABERİ DAHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 8 organize suç örgütüne yönelik iki haftada düzenlenen operasyonlarda 48 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın iki haftada, İstanbul'da S.Y. ve B.A'nın, Diyarbakır'da A.Y'nin, Antalya'da S.Ö'nün, İzmir'de A.K'nin, Balıkesir'de O.K'nin, Tekirdağ'da C.Ü'nün ve Gaziantep'te F.D'nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 48'inin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

⛔️İstanbul'da S.Y. ve B.A.'nın elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt),

⛔️Diyarbakır'da A.Y.'nin elebaşılığını yaptığı,

⛔️Antalya'da S.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı,

⛔️İzmir'de A.K.'nin elebaşılığını yaptığı,

⛔️Balıkesir'de O.K.'nin elebaşılığını yaptığı,

⛔️Tekirdağ'da C.Ü.'nün... pic.twitter.com/W3E1ThtxTR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2025

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon lira değerinde 5 çek veya senetle çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman, kesici ve delici alet ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, jandarma ekiplerini tebrik etti.