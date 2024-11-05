İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3392
  • EURO
    37,4872
  • ALTIN
    3029.21
  • BIST100
    8618.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Organize suç örgütüne 200 polisle dev operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Organize suç örgütüne 200 polisle dev operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da organize suç örgütüne yönelik 200 polis geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılığı engellemek amacıyla 22 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

IHA5 Kasım 2024 Salı 18:49 - Güncelleme:
Organize suç örgütüne 200 polisle dev operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Erzincan il merkezinde, 6136 SKM silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik 200 personelin katılımıyla 22 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 146 adet uzun namlulu silah fişeği, 4 adet ak-47 şarjörü, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 adet farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 adet tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet pompalı tüfek şarjörü, 4 adet muşta, 7 adet bıçak, 2 adet kelepçe, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

  • erzincan
  • erzincan suç örgütü
  • erzincan operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.