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Organize suç örgütüne 8 ilde operasyon

Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 08:19 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

  • organize suç örgütü
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