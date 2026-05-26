26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
  • Organize suç örgütüne darbe: 7 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütüne darbe: 7 şüpheli tutuklandı

Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 10:49 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, geçen yıldan bu yana kentte 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlardan birinin örgüt üyelerince 6 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

