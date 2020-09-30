Organize suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy’de faaliyet gösteren, gasp, yağma, iş yeri kurşunlama, çek ve senet tahsilatı ile uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen 2 farklı organize suç örgütüne bağlı üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul, Çorum, Gaziantep ve Muğla’da 52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü üyesi 31 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH YAKALANDI