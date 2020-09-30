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Organize suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 31 kişi gözaltına alındı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy’de faaliyet gösteren, gasp, yağma, iş yeri kurşunlama, çek ve senet tahsilatı ile uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen 2 farklı organize suç örgütüne bağlı üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul, Çorum, Gaziantep ve Muğla’da 52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü üyesi 31 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 578 mermi, 2 çelik yelek, susturucu, lazer sabitleyici, seyyar dipçik, kelepçe, polis rozeti ile 102 gram uyuşturucu ve 13 milyon 538 bin lira değerinde 27 çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan örgüt elebaşı V.Ş’nin terör örgütü PKK’dan suç kaydı bulunduğu, kardeşi H.Ş’nin ise yaşı küçük erkeğe istismardan kısa süre önce tutuklandığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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