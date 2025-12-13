İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Ruhsuzlar''a operasyon: 5 tutuklama

Ankara'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 07:38 - Güncelleme:
''Ruhsuzlar''a operasyon: 5 tutuklama
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık'ta Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının kurşunlanması olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin "Ruhsuzlar" adlı suç örgütüne mensup olduklarını ve haksız kazanç elde etmeyi amaçladıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda olayın suç örgütünün yöneticileri A.A. ve U.G. ile E.A, M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda U.G, E.A, M.İ. ve Y.D. yakalandı. A.A ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • Ankara
  • organize suç örgütü
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.