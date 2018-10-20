Organize tarihi eser şebekesine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi. Operasyonda 14 bin parça tarihi eser ele geçirilirken, gözaltına alınan 27 kişiden 8’i tutuklandı.

Polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebeke deşifre oldu. Daha önce Kapalıçarşı’da dükkanı bulunan Fuat A’nın yönettiği iddia edilen şebekenin yurtdışına tarihi eserleri sattığı tespit edildi.

NADİDE PARÇALAR ÇIKTI

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul merkezli, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında emekli emniyet müdürü, emekli albay, fizikçi, arkeolog, ünlülerin sanat danışmanı, havalimanı yer hizmetleri şirketi yöneticisinin de bulunduğu şüphelileri yakalamak amaçlı 41 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma, Bizans, İslam dönemi, Grek ve Helenistik dönemlerine ait pişmiş toprak ve bronz kandiller, pişmiş toprak ve bronz heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, anıt taşları, M.Ö 2100 dönemine ait sikkeler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri, neolitik döneme ait taş balta uçları, tanrı heykelleri, insan figürleri ve savaş tanrısı Ares figürlü at alınlığı olmak üzere yaklaşık 14 bin parça tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 6 define arama dedektörü, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 276 bin lira, 450 bin avro, 33 bin 300 Amerikan doları, 26 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 gram kokaine el konuldu.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 8’si tutuklandı. 4 şüpheliye ise ev hapsi verildi.