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Orgeneral Bayraktaroğlu denetleme yaptı

Orgeneral Bayraktaroğlu, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığında denetleme yaptı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 16:23 - Güncelleme:
Orgeneral Bayraktaroğlu denetleme yaptı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığıyla bazı taburlarda denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, terörle mücadele harekatı bölgesinde görevli personelin yaşam alanı, lojistik desteği ve emniyet tedbirleri kapsamında geliştirilen teçhizat ve malzemelerin üretim süreçlerini yerinde gördüğü belirtildi.

Bayraktaroğlu'nun bu kapsamda TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığında, 11'inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığında, 551'inci İstihkam ve İnşaat Tabur Komutanlığında ve Doğal Afet Arama Kurtarma Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

  • TSK Denetleme
  • Bayraktaroğlu
  • İnsani Yardım Tugayı

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