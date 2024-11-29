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Orgeneral Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üsleri inceledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı alanında yer alan üs bölgeleri ile Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AA29 Kasım 2024 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Orgeneral Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üsleri inceledi
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Milli Savunma Bakanlığından Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Orgeneral Bayraktaroğlu, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi."

  • Selçuk Bayraktaroğlu
  • Pençe Kilit Harekatı
  • 23üncü Piyade Tümeni

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