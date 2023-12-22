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Orgeneral Bayraktaroğlu, T-129 ATAK, T-70 ve TB-2 Bayraktar İHA'yı inceledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Isparta'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Orgeneral Bayraktaroğlu, T-129 ATAK, T-70 ve TB-2 Bayraktar İHA'yı inceledi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ve Kara Havacılık Okul Komutanlığını ziyaret eden Orgeneral Bayraktaroğlu, pilot adaylarının uçuş eğitimlerinde kullanılan ve envantere yeni alınan AW 119 temel eğitim helikopteriyle test uçuşu yaptı.

Yerli ve milli savunma sanayi tarafından üretimi gerçekleştirilen T-129 ATAK, T-70 Genel Maksat Helikopteri ve TB-2 Bayraktar İHA'ları inceleyen Bayraktaroğlu, pilot eğitimlerini de yerinde denetledi.

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