Orgeneral Gürak, HİK uçağı ile yapılan uçuşa katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile yapılan uçuşa katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:



"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile yapılan uçuşa katılmıştır."

