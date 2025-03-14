İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6849
  • EURO
    39,8232
  • ALTIN
    3532.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi
Güncel

Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin ile görüştü.

AA14 Mart 2025 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, Allvin'in resmi davetlisi olarak 10-16 Mart'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Kadıoğlu, bu kapsamda, Allvin'in yanı sıra ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını ve Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun, ziyarette mevkidaşı Allvin ile çektirdiği fotoğraflar da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.