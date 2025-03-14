Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, Allvin'in resmi davetlisi olarak 10-16 Mart'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştiriyor.
Kadıoğlu, bu kapsamda, Allvin'in yanı sıra ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını ve Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.
Paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun, ziyarette mevkidaşı Allvin ile çektirdiği fotoğraflar da yer aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin'in resmî davetlisi olarak 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştiriyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2025
Orgeneral Ziya Cemal... pic.twitter.com/f0xabolhFP