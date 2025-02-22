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Orgeneral Kadıoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi daveti üzerine Birleşik Krallık'ı ziyaret etti.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
Orgeneral Kadıoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin, 18-20 Şubat'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Knighton'ın resmi davetine icabetle Birleşik Krallık'a gittiği ifade edilen açıklamada, Kadıoğlu'nun Kraliyet Hava Kuvvetleri Karargahı ile RAF Coningsby Hava Üssü'nü ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun, mevkidaşı Orgeneral Knighton ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı önünde çektirdiği fotoğraf da yer aldı.

  • Hava Kuvvetleri Komutanı
  • Ziya Cemal Kadıoğlu

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