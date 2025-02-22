Orgeneral Kadıoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunuldu.



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin, 18-20 Şubat'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Knighton'ın resmi davetine icabetle Birleşik Krallık'a gittiği ifade edilen açıklamada, Kadıoğlu'nun Kraliyet Hava Kuvvetleri Karargahı ile RAF Coningsby Hava Üssü'nü ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun, mevkidaşı Orgeneral Knighton ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı önünde çektirdiği fotoğraf da yer aldı.