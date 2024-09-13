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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde inceleme ve denetlemede bulundu.

AA13 Eylül 2024 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekatları bölgesindeki üs bölgelerinde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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