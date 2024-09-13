Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekatları bölgesindeki üs bölgelerinde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Eylül 2024 tarihinde, Hakkâri Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekâtları bölgesinde bulunan üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.... pic.twitter.com/TGv987cSaE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2024