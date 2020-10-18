DHA 18 Ekim 2020 Pazar 13:52 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 17:49

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan E.K.'nin Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine geçen 16 Ekim'de söz konusu ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, E.K.'ye teslim olması çağrısında bulundu. Ancak, teslim olmayıp, ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K., Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtilen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.