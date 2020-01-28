İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9437
  • EURO
    6,5506
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120150
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen Suriyeli, Adana’da yakalandı
Güncel

Örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen Suriyeli, Adana’da yakalandı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye istihbarat sağlayıp, eleman kazandırdığı ve yaşam malzemesi temin ettiği ileri sürülen Musfata Kasem (53), Adana’da yakalandı.

DHA28.01.2020  09:41 - Güncelleme: 28.01.2020  09:41

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütüne istihbarat sağladığı belirlenen Mustafa Kasem’in mülteci kılığında yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisini aldı. Ailesiyle birlikte 2 yıldır Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gizlendiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Örgütten kaçan militanların yerini tespit ederek üstlerine bildirdiği öğrenilen Kasem, eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kasem’in iki kardeşinin Suriye’de terör örgütü saflarında olduğu, örgüte istihbarat ve eleman sağladığı, yaşamsal malzeme temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde, örgütün kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Kasem’in, “Bizi zorla çalıştırıyorlardı. Beni ve ailemi öldürmelerinden korktuğum için istihbarat topladım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasem, çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.