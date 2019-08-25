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Örgütü dize getirdi

Hacire Anne HDP önünde eyleme başlayınca, dağa götürdükleri gence “Evlenmemek için kaçtım” videosu çektiren PKK’nın yalanı tutmadı. Yürekli direniş mutlu sonla bitti, genç karakola teslim oldu.

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TSK’nın son günlerde yaptığı başarılı operasyonlar terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Bu durum PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi telaşlandırdı ve dağlarda hakimiyetlerini kaybeden terör örgütüne elaman temin etmek için harekete geçti. Bundan dört gün önce Diyarbakır’da Hacire Akar oğlu Mehmet Akar’ı HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. 

GERÇEĞİ YANSITMIYOR 

Oturma eylemi kamuoyuna yansıyınca HDP’liler, Hacire Akar’ı binanın önünden atamadı. Bunun üzerine PKK, kaçırdığı Mehmet Akar’ı zorla konuşturup, kendi isteği ile kaçtığını dair bir video yayınlamak zorunda kalmıştı. Anne Hacire Akar, oğlu Mehmet’in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda “zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına” yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş, “Bu HDP’nin planıdır. Kabul etmiyorum” demişti. 

EVLİLİK HAYALİ 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar’ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. de terör örgütüne yakın ajansın iddialarının doğru olmadığını zorla değil aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi. İfadesinde, 22 Aralık 2018 tarihinde Mehmet Akar’ın ısrarı ve kendisinin de rızası doğrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nişan yaptıklarını aktaran genç kız, 

HEYECANLA ONU BEKLİYORUM

“Ne ben ne de nişanlım Mehmet Akar zorla bir evliliğe yönlendirildik.Sevgi üzerine bir evlilik yapma hayali ile nişan yaptık. yaptığımız hiçbir görüşmemizde nişandan ayrılmak gibi bir konu geçmedi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyordu” dedi. 

MUTLU SONA ULAŞTI

Anne Hacire Akar’ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP’lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar’a ulaşmasının ardından son buldu. Parti binası önüne gelen polis ekibi, Mehmet Akar’ın emniyette olduğu bilgisini anne Hacire Akar’a verdi. 

Anne Akar, oğlu ile ifade işlemi için götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görüştü. Bunun ardından oturma eylemine katılan aileye mensup diğer kadınlar da HDP İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

HDP ÖNÜNE GiDiP ÇOCUKLARINIZI iSTEYiN

OĞLUNU terörün pençesin- den kurtaran Anne Hacire Akar “Çocukları kaçırılan aileler anne ve babalar kork- masın, cesaretli bir şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesin” dedi. MOBESE görün- tülerini ve HTS baz istasyonu analiz raporlarını tek tek inceleyen polis, ulaştığı Mehmet Akar’ı annesi Hacire Akar ile buluşturdu. Olayla il- gili HDP Gençlik Kolları üyesi B.K. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Encümeni R.K gözaltına alındı.

HDP’liler Hacire Akar'a saldırdı

Oğlu Mehmet Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığı gerekçesiyle parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile destek için gelen kadınlara HDP’liler saldırdı. tecilere “Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?” diye bağıran HDP’liler, kapı önündeki anne Akar ve yanındaki kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak istedi. Bu sırada çevrede bekleyen Akar’ın yakını bir grup erkek de HDP’lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

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