Orhan Gencebay son dakika sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay’ın yaşı kaç?

Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kaç yaşında? Ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırılan ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay’ın iki damarına stent takıldığı öğrenildi. Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay’ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı. Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Orhan Gencebay kaç yaşında?

ORHAN GENCABAY’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON DAKİKA!

Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay’ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı. Emre şu ifadeleri kullandı: “Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil. İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde.”

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.

10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.

ORHAN GENCEBAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1968-1976 arası her 45liği için Altın Plak ödülleri

1976 Ses dergisi Yılın Türk Müziği Sanatçısı ödülü

1970: İstanbul Plak tarafından, yüksek tiraj başarısından olayı verilen Altın Taç Ödülü

1984: Tercüman gazetesi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü

1984: Merhaba dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü

1985: Ses dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü

1990: MÜYAP tarafından Dokunma adlı albümünün göstermiş olduğu yüksek satış başarısından dolayı verilen Yüksek Tiraj Ödülü

1990: ABD-Mısır-İsrail'in önde gelen üniversiteleriyle, Hacettepe Üniversitesi'nin ortaklaşa vermiş olduğu Montu Merit Doktorası (Fahri Müzik Doktoru) Ödülü

1995: Mehmetçik Vakfı tarafından verilen Altın Madalya Ödülü

1998: İntermedia ekonomi dergisi tarafından verilen Ekonomide Yılın Yıldızları Ödülü

1998: Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanı

2009: Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Milli Eğitimine katkılarından dolayı verilen Onur Ödülü

2011: Kral Tv Müzik Ödülleri Onur Ödülü

2013: Müyap Fiziki Satış Ödülü

2013: Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Proje Ödülü

2015: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü