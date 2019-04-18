Orhan Gencebay son dakika sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay’ın yaşı kaç?
Türkiye’de müziğim önce gelen isimlerinden Orhan Gecebay’dan hayranlarını oldukça üzen bir haber geldi. Göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede anjiyon yapılan Orhan Gencebay ile ilgili son dakika haberleri gelmeye geliyor. İki damarına stent takılan ünlü sanatçı yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtildi? Peki Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kaç yaşında? İşte haberimizin detayları...
Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay kaç yaşında? Ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırılan ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay’ın iki damarına stent takıldığı öğrenildi. Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay’ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı. Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Orhan Gencebay kaç yaşında?
ORHAN GENCABAY’IN SAĞLIK DURUMUNDA SON DAKİKA!
Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay’ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı. Emre şu ifadeleri kullandı: “Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil. İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde.”
ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?
Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.
10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.
İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.
İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.
17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.
ORHAN GENCEBAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
1968-1976 arası her 45liği için Altın Plak ödülleri
1976 Ses dergisi Yılın Türk Müziği Sanatçısı ödülü
1970: İstanbul Plak tarafından, yüksek tiraj başarısından olayı verilen Altın Taç Ödülü
1984: Tercüman gazetesi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü
1984: Merhaba dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü
1985: Ses dergisi tarafından verilen Yılın Sanatçısı Ödülü
1990: MÜYAP tarafından Dokunma adlı albümünün göstermiş olduğu yüksek satış başarısından dolayı verilen Yüksek Tiraj Ödülü
1990: ABD-Mısır-İsrail'in önde gelen üniversiteleriyle, Hacettepe Üniversitesi'nin ortaklaşa vermiş olduğu Montu Merit Doktorası (Fahri Müzik Doktoru) Ödülü
1995: Mehmetçik Vakfı tarafından verilen Altın Madalya Ödülü
1998: İntermedia ekonomi dergisi tarafından verilen Ekonomide Yılın Yıldızları Ödülü
1998: Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanı
2009: Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Milli Eğitimine katkılarından dolayı verilen Onur Ödülü
2011: Kral Tv Müzik Ödülleri Onur Ödülü
2013: Müyap Fiziki Satış Ödülü
2013: Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Proje Ödülü
2015: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.