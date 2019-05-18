Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçakla yaralayıp kaçan taksi şoförü tutuklandı
Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayıp kaçan taksi şoförü tutuklandı. Taksici, yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
YOL VERME TARTIŞMASI
Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sabah'ın haberine göre; Daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi. Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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