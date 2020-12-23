Orhan Kural kimdir? Coronavirüsten ölen Orhan Kural kaç yaşındaydı?

23 Aralık 2020 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:20

Orhan Kural kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 1 ay önce corona virüsü teşhisi konulan Orhan Kural, 9 Aralık’tan beri de yoğun bakımdaydı. Orhan Kural, Cem Yılmaz'la yaşadığı tartışma ile de uzun süre konuşulmuştu. Sigaraya karşı verdiği mücadele ile tanınan Kural, 60'a yakın ülkede çevre ile ilgili konferanslar vermişti. Coronavirüsten ölen Orhan Kural kaç yaşındaydı? İşte hakkında merak edilenler...

ORHAN KURAL KİMDİR?

Orhan Kural, 1950 (70 yaşında) yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamlayan Kural, 1972’de İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi. Mayıs 1973’te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978’de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ’de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye’nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60’a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000’e yakın konferans verdi.

Prof. Dr. Orhan Kural ayrıca Türkiye Gezginler Kulübü Kurucu Başkanı görevini de yürütüyordu.

Değişik kanallarda radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan Kural, 193 ülkeyi gezdi ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en gezgin insanları listesinde 48. sırada yer aldı.

Türkiye Gezginler Derneğinin kuruculuğunu üstlenen Kural, 2003'te Benin Fahri Konsolosluğu'na, 2013'te Vanuatu Fahri Konsolosluk Yardımcılığına atandı. Bine yakın ödül ve plaket sahibi olan Orhan Kural'a 2014'te Cotonou'da "Benin Cumhuriyeti Devlet Nişanı" takdim edildi.

CEM YILMAZ'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelmesi ve kendisinin salona alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili de bazı öğrencilerinin yatacak yeri bile olmadığını söyleyerek, "Öğrencilerden bazıları kütüphanede yatıyor. Lüks arabası tavşanlardan yapılmış kıyafetiyle üniversiteye gelip, öğrencilere küfür edip alay ediyor" demişti.

Sigara karşıtlığı ile bilinen Orhan Kural, Cem Yılmaz'la yaşadığı tartışma ile de uzun süre konuşulmuştu. Prof. Dr. Orhan Kural’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedilmişti.