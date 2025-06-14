İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orkinos sandı, gerçeği 25 dakika sonra anladı... İskenderun açıklarında yakalandı
Güncel

Orkinos sandı, gerçeği 25 dakika sonra anladı... İskenderun açıklarında yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı Mehmet Öztürkoğlu, oltasına takılan 2 buçuk metrelik köpek balığını 25 dakikalık mücadeleyle yakalayarak yeniden Akdeniz'e bıraktı.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Orkinos sandı, gerçeği 25 dakika sonra anladı... İskenderun açıklarında yakalandı
ABONE OL

İskenderun ilçesinde teknesiyle Akdeniz'de balık avına çıkan Mehmet Öztürkoğlu'nun oltasına yaklaşık 2 buçuk metre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balığın orkinos olduğunu düşünerek dakikalarca mücadele veren ve heyecanla botuna çeken Öztürkoğlu, köpek balığıyla karşılaştı. Verdiği mücadele karşısında üzülen Öztürkoğlu, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

"KÖPEK BALIĞI 2,5 METRE BOYUNDA AŞAĞI YUKARI 60-70 KİLOGRAMDI"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan ve tuttuğu köpek balığı karşısında şaşkınlık yaşayan Mehmet Öztürkoğlu, "19 senedir ailecek balıkçılık yapıyoruz. İlk gördüğümde çok heyecanlıydım önce Orkinos sandım böyle bir 20-25 metre yukarı aldıktan sonra köpek balığı olduğunu gördüm.

Heyecanlıydı, keyifliydi ama kısmetimizde köpek balığı geldi. Bu sene İskenderun Körfezi'ne köpek balıkları erken girdi. Bugüne kadar en büyük köpek balığıydı tuttuğum. Köpek balığı 2 buçuk metre boyunda aşağı yukarı 60-70 kilogramdı. Bayağı da büyüktü. Heyecanlıydı keyifliydi ama hayvanı saldık, yasaklı olduğundan dolayı. Yasaklı balıklarla işimiz yok yasalara uymak zorundayız.

Tuttuğumuz Camgöz köpek balığıydı, bu sene de ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz ama fazla sürmez giderler. Anaç balık oldukları için yumurtlar ondan sonra körfezi terk eder gider. Balığı çekmek için 20-25 dakika uğraştım bayağı yoruldum.

Teknemizde 3 kişiydik arkadaşlarla çıkmıştım, heyecandan zaten yerlerinde duramıyordu zaten seslerinden de belli heyecanlı oldukları" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.