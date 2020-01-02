İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9574
  • EURO
    6,6661
  • ALTIN
    292.62
  • BIST100
    115494
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu oyuncu kadrosunda kimler var?
Güncel

Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Orman Çocuğu filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau yer alıyor. Macera, Aile ve Fantastik komedi türünde çekilen Orman Çocuğu filmi Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalırken 279.901 seyirci tarafından izlendi. Orman Çocuğu filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..

02.01.2020  16:43 - Güncelleme: 02.01.2020  16:43
Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau yer alıyor. Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hahfta boyunca vizyonda kalırken 279.901 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 3.404.723,00 TL hasılat elde etti. Orman Çocuğu filmi hakkında tüm merak edilenler sizlerle..


ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Orman Çocuğu filminde Mowgii, ailesini kaybetmiş ve bebekken bırakıldığı ormanda kurtlar tarafından büyütülmüştür. Siyah panter Bangheera’nın akıl hocalığı ile çok şey öğrenen çocuk zor günler yaşamaya başlamıştır. Mowgii ormanda düzenini kurmuşken insanlardan hiç hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemediği için evi olan ve her şeyini bağladığı ormanı terk etmek zorunda kalmıştır. Çıktığı yolculukta birbirinden farklı yaratıklarla ve zor durumlarla karşılaşan Mowgii, hayatı keşfetme yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.
ORMAN ÇOCUĞU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ben Kingsley (Bagheera)
Idris Elba (Shere Khan)
Kaa (Scarlett Johansson)
Bill Murray (Baloo)
Christopher Walken (King Louie)
Giancarlo Esposito (Akela)
Lupita Nyong’o (Rakcha)
Emjay Anthony (Gray)

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.