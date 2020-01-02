02.01.2020 16:43 - Güncelleme: 02.01.2020 16:43

Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau yer alıyor. Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hahfta boyunca vizyonda kalırken 279.901 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 3.404.723,00 TL hasılat elde etti. Orman Çocuğu filmi hakkında tüm merak edilenler sizlerle..





ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Orman Çocuğu filminde Mowgii, ailesini kaybetmiş ve bebekken bırakıldığı ormanda kurtlar tarafından büyütülmüştür. Siyah panter Bangheera’nın akıl hocalığı ile çok şey öğrenen çocuk zor günler yaşamaya başlamıştır. Mowgii ormanda düzenini kurmuşken insanlardan hiç hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemediği için evi olan ve her şeyini bağladığı ormanı terk etmek zorunda kalmıştır. Çıktığı yolculukta birbirinden farklı yaratıklarla ve zor durumlarla karşılaşan Mowgii, hayatı keşfetme yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.

ORMAN ÇOCUĞU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ben Kingsley (Bagheera)

Idris Elba (Shere Khan)

Kaa (Scarlett Johansson)

Bill Murray (Baloo)

Christopher Walken (King Louie)

Giancarlo Esposito (Akela)

Lupita Nyong’o (Rakcha)

Emjay Anthony (Gray)