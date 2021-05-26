26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:42

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımladı. OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki başvuru şartları neler? OGM İşçi Alımı Başvurusu Ne Zaman? İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları ve ilan hakkında merak edilen tüm detaylar..

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

*18 yaşını tamamlamış olmak,

*Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

*Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),

*Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

*İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak. İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

*En az ilköğretim mezunu olmak,

*Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

*Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. (Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.