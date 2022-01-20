20 Ocak 2022 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:25

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı için ilan yayımladı. OGM işçi alımı 2022 şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını belirtilen tarihlerde İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak olup, OGM işçi alımı sonuçları noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Peki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman? OGM işçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM işçi alımı 2022 ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilan için adaylarda aranacak genel ve özel başvuru şartları ile diğer bilgilerin İŞKUR açık iş ilanlarında belirtileceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

Başvuruda bulunacak adaylar için başvuru tarihinin başlaması ile birlikte İŞKUR üzerinde açık iş ilanları üzerinden yayımlanması ile birlikte başvuru ekranı da aktif hale gelecek. Peki Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? OGM işçi alımına ilişkin başvuru şartları ve detayları...

OGM İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

OGM ENGELLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

MEB onaylı;

*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

*İnsan Kaynakları Sertifikası,

*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

*Halkla İlişkiler Sertifikası,

*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

*Genel Muhasebe Sertifikası,

*Çağrı Merkezi Sertifikası

2.En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak.

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak.

OGM ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ IŞÇİ ALİMİ ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.En az ilköğretim mezunu olmak,

2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.