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Orman görevlilerine saldırı: 2 yaralı

Orman Genel Müdürlüğü, Mardin'de kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki orman görevlisinin saldırıya uğradığını belirterek, saldırganları kınadı.

DHA14 Eylül 2021 Salı 21:15 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 21:15
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görevlinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırganların kınandığı ve görevlilere geçmiş olsun dileğinin iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görev arkadaşımıza gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Onların haklarını ve 'Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceğiz."

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