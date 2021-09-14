Orman görevlilerine saldırı: 2 yaralı

DHA 14 Eylül 2021 Salı 21:15 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 21:15

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görevlinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırganların kınandığı ve görevlilere geçmiş olsun dileğinin iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görev arkadaşımıza gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Onların haklarını ve 'Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceğiz."