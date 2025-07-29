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Orman kahramanları gönülleri fethetti! İbadete alevler dahi engel olamadı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadele sürüyor. Yangına 7 helikopterle havadan, çok sayıda araç ve personelle de karadan müdahale edilirken, orman işletme personelinin ikindi namazını araç üzerinde kıldığı anlar kameraya yansıdı.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 23:10 - Güncelleme:
Orman kahramanları gönülleri fethetti! İbadete alevler dahi engel olamadı
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına 7 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele sürerken, vatandaşlar ve köylüler de traktörlerine bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İKİNDİ NAMAZLARINI ARAÇ ÜZERİNDE KILDILAR

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 7 helikopterle havadan, çok sayıda araç ve personelle de karadan müdahale edilirken; arazözler, iş makineleri ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla mücadeleye destek veren Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ikindi namazını araç üzerinde kıldığı anlar ise objektiflere yansırken görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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